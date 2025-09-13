¢¡Î¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê13Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë³«Ëë¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼ïÌÜ¤È¤·¤ÆÃË»Ò35¥­¥í¶¥Êâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2022Ç¯¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ¤Ç¶ä¡¢Á°²ó23Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¸µÀ¤³¦µ­Ï¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÀîÌî¾­¸×¡Ê°°²½À®¡Ë¡áµÜºê¸©Æü¸þ»Ô½Ð¿È¡á¤Ï¡¢ÌµÇ°¤Î18°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¿¼¡¹¤È²¿ÅÙ¤âÎé¤ò¤·¤¿¸å¡¢¤Õ¤é¤Ä¤­¤Ê¤¬¤éÅÝ¤ì¤¿¡£Â­¤ò²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¶ìÌå¡Ê¤¯¤â¤ó¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¼Ö¤¤¤¹¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£