◆陸上世界選手権（13日、東京・国立競技場）開幕してオープニング種目として男子35キロ競歩が行われ、3大会ぶり出場の勝木隼人（自衛隊）＝福岡県大野城市出身＝が2時間29分16秒で銅メダルを獲得した。自身初のメダルで日本勢は6大会連続の表彰台。2022年オレゴン大会で銀、前回23年ブダペスト大会で銅メダルを獲得している元世界記録保持者の川野将虎（旭化成）＝宮崎県日向市出身＝は終盤に失速して3大会連続の表彰台は