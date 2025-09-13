陸上の世界選手権東京大会で、初日の１３日に行われた３５キロ競歩で男子は今年の日本選手権を制した勝木隼人（自衛隊体育学校）が２時間２９分１６秒で銅メダルを獲得した。勝木は世界選手権で自身初のメダル獲得。レース後のテレビ局のインタビューで、チームメートに対する感謝も含めて喜びを語った。勝木選手の話「本当は優勝したかったが、世界のトップ選手は想像以上に強かった。でも最低限、メダルで日本チームの追い風