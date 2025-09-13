◇カーリングミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦第３日（１３日、北海道・稚内みどりスポーツパーク）女子タイブレークが行われ、今年の日本選手権覇者のフォルティウスが１８年平昌五輪銅、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレを７―２で破り、２６年ミラノ・コルティナ五輪へ望みをつないだ。３戦先勝の１次リーグは１１日の初日に２連敗したが、１２日の第２日に土壇場の強さを発揮して２連勝。３チームが２