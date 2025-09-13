◆世界陸上第１日（１３日、国立競技場）今大会オープニング種目の男子３５キロ競歩で、勝木隼人（自衛隊体育学校）が自身初の表彰台となる銅メダルを獲得した。自国開催の世界陸上、最初の実施種目で日本勢メダル１号となった。日本競歩勢のメダルは６大会連続、通算１０個目。【勝木の主な一問一答】―銅メダル獲得。「優勝したかったんですけど、強かったですね、世界のトップ選手。僕が想像していた以上に強かったの