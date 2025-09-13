◆第７９回セントライト記念・Ｇ２（９月１５日、中山競馬場・芝２２００メートル＝３着までに菊花賞の優先出走権）菊花賞トライアルの枠順が９月１３日、発表された。今年の皐月賞馬・ミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は５枠６番となった。戸崎圭太騎手との新コンビで臨む秋初戦。今後に弾みがつく走りを見せたいところだ。青葉賞２着馬でジョアン・モレイラ騎手が騎乗するファイアンクラ