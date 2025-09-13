½÷Í¥¤Î¾¾¤¿¤«»Ò¡Ê48ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î11Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿PodcastÈÖÁÈ¡ÖÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£¥É¥é¥Þ¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤¬½ÐÍè¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤â½ª¤ï¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢°¤Éô¥µ¥À¥ò¤¬¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾¾¤µ¤ó¤¬¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£¾¾¤â¡ÖËÜÅö