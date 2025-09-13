Î¦¾å¤ÎÂè20²óÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤ÎÃË»Ò35¥­¥í¶¥Êâ¤Ç¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦¾¡ÌÚÈ»¿Í¡£Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡á13Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ìÎ¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ï13Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«Ëë¤·¡¢35¥­¥í¶¥Êâ¤ÎÃË»Ò¤Ï¡¢¾¡ÌÚÈ»¿Í¡Ê¼«±ÒÂâ¡Ë¤¬2»þ´Ö29Ê¬16ÉÃ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÆüËÜÀª¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀÂè1¹æ¡£¾¡ÌÚ¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç½é¤á¤ÆÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÀîÌî¾­¸×¡Ê°°²½À®¡Ë¤Ï18°Ì¤Ç3Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¡£´ÝÈøÃÎ»Ê¡Ê°¦ÃÎ