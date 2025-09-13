◇ラグビーアサヒスーパードライパシフィック・ネーションズカップ（PNC）準決勝日本―トンガ（2025年9月14日米コロラド州デンバー）日本ラグビー協会は13日、PNC準決勝のトンガ戦に臨む日本代表の登録メンバー23人を発表し、LOワーナー・ディアンズ主将（ハリケーンズ）、SO李承信（神戸）らを先発に選んだ。世界ランキングは日本が13位、トンガが16位。日本は1次リーグB組のカナダ戦、米国戦ともに快勝し、同組1位で突