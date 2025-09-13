卓球の「WTTチャンピオンズマカオ2025」は12日、女子シングルスの2回戦が行われ、世界ランキング10位の大藤沙月（ミキハウス）は同6位の張本美和（木下グループ）と対戦。ゲームカウント3－1で勝利して準々決勝進出を決めた。日本の若手実力者による注目の同士討ちを制した21歳が、試合後に今大会の戦いぶりを振り返っている。 ■第1G主導権握られるも形勢逆転 日本女子で世界ランキングトップに立つ張本美と