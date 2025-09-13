B·¿´Î±êÁÊ¾Ù¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤Î¸ýºÂ¤«¤éÌó9300Ëü±ß¤òÃåÉþ¤·¤¿¤È¤·¤Æºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µÊÛ¸î»Î¤ÎÃË¤Ë¡¢·§ËÜÃÏÊýºÛÈ½½ê¤¬¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿Ä¨Ìò6Ç¯¤ÎÈ½·è¤¬12Æü¡¢³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ È½·è¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸µÊÛ¸î»Î¤ÎÆâÀî´²¡Ê¤¦¤Á¤«¤ï¡¿¤Ò¤í¤·¡ËÈï¹ð¡Ê63¡Ë¤Ï2018Ç¯¤«¤é¤ª¤È¤È¤·¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢ÊÛ¸îÃÄÄ¹¤È¤·¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÁ´¹ñB·¿´Î±êÁÊ¾Ù·§ËÜÊÛ¸îÃÄ¡×¤Î¸ýºÂ¤«¤éÌó9300Ëü±ß¤òÃåÉþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 8·î28Æü¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢·§ËÜÃÏºÛ¤ÎÃæÅÄ´´¿Í¡Ê¤Ê¤«¤¿¡¦¤Þ¤µ¤È¡ËºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢¡Ö