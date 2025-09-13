「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１３日、みどりスポーツパーク）女子タイブレークが行われ、２５年日本選手権覇者のフォルティウスは１８年平昌五輪銅メダル、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレを７−２で下し、決勝進出が決定。悲願の五輪出場に望みをつないだ。決勝はＳＣ軽井沢クと最大３試合を行う。１次リーグの対戦成績が１勝１敗のため、先に２勝した方が代表に決まる。初日２連敗