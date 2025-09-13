出場するかの葛藤乗り越え「いっちょチャレンジしてきます」陸上の世界選手権東京大会が13日開幕した。ここに日本代表として、女子100メートル障害にエントリーしているのが田中佑美（富士通）だ。開幕を前に、自らのインスタグラムに631文字にのぼる長文メッセージを公開。7月の日本選手権で足に痛みが出ていたことを明かし「スタート地点に立てそうです」と決意表明している。田中は7月の日本選手権、女子100メートル障害で1