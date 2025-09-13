ラ・リーガ第３節、レアル・ソシエダ（以下ラ・レアル）は敵地でオビエドに０−１で敗れ、開幕以来３試合、勝ち星がない。24年ぶりに１部昇格のオビエドに黒星を喫したため、どうにか引き分けてきた２試合もネガティブに捉えられている。結果だけを見れば、心配な状況だ。代表ウィークでひと休みとなったが、ラ・レアルの現状とは？日本代表ではメキシコ戦に先発、後半24分までプレーした久保建英 photo by Sano Miki開幕以