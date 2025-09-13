aoka(¥¢¥ª¥«)¤Ï¡¢aoka¥Ö¥é¥ó¥É1¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ú¥­¥ã¥é¥á¥ë¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡Û¤ò¡¢2025Ç¯9·î15Æü¤è¤ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£ aoka¡Ö¥­¥ã¥é¥á¥ë¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡×  1¸ÄÆþ¤ê500±ß4¸ÄÆþ¤ê2,000±ß¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê¢¨¤¹¤Ù¤Æ¾ï²¹ÊÝÂ¸²Ä¢¨¾ÞÌ£´ü¸ÂÈ¯Á÷¤«¤é30Æü°Ê¾å aoka(¥¢¥ª¥«)¤Ï¡¢aoka¥Ö¥é¥ó¥É1¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ú¥­¥ã¥é¥á¥ë¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡Û¤ò¡¢2025Ç¯9·î15Æü¤è¤ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢