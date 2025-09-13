¡ØNET MONEY¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¿³ºº¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ NET MONEY¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¿³ºº¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡× ¡ØNET MONEY¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¿³ºº¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¿³ºº¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÄÌ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡¢¡Ö²áµî¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¿³ºº¤ËÍî¤Á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤ÆÉÔ°Â¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á