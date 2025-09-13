大阪・関西万博は、１３日で閉幕まで１か月となる。人工島・夢洲（ゆめしま）（大阪市此花区）の会場は駆け込みで来場者が増えており、日本国際博覧会協会（万博協会）は混雑対策を強化する。万博の一般来場者数は、４月１３日の開幕から今月１１日までの約５か月の累計で１８５４万人（速報値）。万博協会が半年間の会期で想定する２８２０万人の達成は難しいが、２００５年愛知万博（来場者２２００万人）の同時期の１５７２