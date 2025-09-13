「陸上・世界選手権、３５キロ競歩」（１３日、国立競技場周回コース）悲願の金メダルを目指した川野将虎は、ラスト１周となったところで失速。１８位でゴールし、日本選手では初となる世界陸上３大会連続のメダルも逃した。フィニッシュ直後には倒れ込み、前身がけいれん。すぐ医療スタッフが駆けつけ国立競技場は騒然となった。スタート直後から先頭集団のトップでレースを引っ張った川野と勝木。中盤には３人に絞られ、２