チームを勝利に導いた。マンチェスター・シティ女子は現地９月12日、ウィメンズ・スーパーリーグ第２節でブライトン女子と対戦。２−１の逆転勝利を収めた。シティは14分に先制を許すも、58分にカディジャ・ショーが同点弾を奪取。迎えた74分に勝ち越し点が生まれる。味方とのワンツーで中央から崩した藤野あおばが、ボックス内の長谷川唯にラストパス。長谷川は左足で完璧にトラップし、丁寧に右足のシュートを流し込んだ。