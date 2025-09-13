「陸上・世界選手権、３５キロ競歩」（１３日、国立競技場）勝木隼斗（自衛隊体育学校）が３位に入り、世界陸上開幕１種目で日本勢初の銅メダルを獲得した。国立競技場のトラックから神宮外苑へ出るところでトップへ。勝木もトップ集団について歩いた。１０キロ地点では４２分２５秒で勝木が先頭。川野もその後ろにつく形で日本勢の金メダル争いかと思われた。その後、勝木が先頭集団から離れるも粘り強くレースを展開。ス