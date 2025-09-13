◆東京のおしゃれな秋アフタヌーンティー5選！芋・栗・かぼちゃなど秋の味覚を、かわいらしいスイーツ＆セイボリーで楽しんで画像：ScarpettaTokyo東京で楽しめるおしゃれな秋アフタヌーンティーをご紹介。まるでイタリアを旅するように楽しめる「Scarpetta Tokyo」の土曜日限定アフタヌーンティーや、「ヒルトン東京」のキャンプ気分で楽しむ肉料理が主役のアフタヌーンティーなど、見た目にも味にも、秋の訪れを感じるメニューが