今年からハローキティでおなじみのサンリオが全日本女子野球連盟への協賛を開始した。競技人口が少なく、普及を課題とする女子野球にとって強力な味方となる。世界的知名度を誇る同社が協力する理由に迫った。今夏の全国高校女子野球選手権大会で頂点をつかんだ福知山成美ナインは、サンリオキャラクターのマスコットを手にして目を輝かせていた。今年から女子野球に強力な“援軍”として参戦したサンリオは夢を追いかける野球