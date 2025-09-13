最初の結婚相手に浮気され、離婚。48歳で再婚した相手の家庭環境も複雑なものだった。50代女性が同居する高齢の義母は2度目の脳梗塞でほぼ全介助が必要な状態に。医師からは「回復の見込みはなく、自宅介護は無理」と言われたが、女性は自宅介護を敢行した。その背景にあったものとは――。（後編／全2回）写真＝iStock.com／Wittybear※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Wittybear【前編のあらすじ】関東地方在住の知立(ち