なぜ“生きづらさ”を感じるのか。心理学者の根本橘夫さんは「子どもの頃から完璧であることを求められて、大人になっても特別な人間であろうと苦しむ人は少なくない。解放されるためには、『◯◯してはならない』『◯◯せよ』といった無意識の呪縛を自覚することが大切だ」という――。※本稿は、根本橘夫『新版「自分には価値がない」の心理学』（朝日新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／bymuratdeniz※写真は