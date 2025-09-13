米HBO製作のドラマ版「ハリー・ポッター」のヴォルデモート役として浮上していたが、この噂をハッキリ否定した。 ドラマ版「ハリー・ポッター」の主要キャストが続々と発表されるなか、ハリーの宿敵ヴォルデモート役だけはベールに包まれたまま。ファンの間では、や「ピーキー・ブラインダーズ」などで知られるマーフィーが演じるのでは？と憶測