14位に浮上した岩井千怜＝12日（ゲッティ＝共同）【メーンビル（米オハイオ州）共同】米女子ゴルフのクローガー・クイーンシティー選手権は12日、オハイオ州メーンビルのTPCリバースベンド（パー72）で第2ラウンドが行われ、66と伸ばした岩井千怜と、67の山下美夢有が通算8アンダー、136で14位に浮上した。首位とは5打差。70の竹田麗央は通算5アンダーで31位、吉田優利と西郷真央は4アンダーで42位、畑岡奈紗と勝みなみは3アン