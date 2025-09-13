イケア･ジャパンは9月13日〜15日に、全国の一部イケア店舗にて「Cooking and Eating(料理･食事)」に関連したイベントを開催する。11月から始まるスウェーデンレストランの新メニューの先行試食会や、システムキッチンなどの紹介を行う。9月12日には、スウェーデンのデザイナーであるウェストマン氏が登壇するIKEA Familyメンバー向けのトークイベントが「IKEA原宿」で実施される予定だ。「Cooking and Eating(料理･食事)」というの