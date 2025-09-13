女優飯島直子（57）が28日に放送されたBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」に出演。ほぼ初対面の大物俳優と“意気投合”する一幕があった。今回飯島は、俳優寺島進（61）と東京・調布の隠れ家的な居酒屋でトークした。ノリノリの寺島は冒頭から「“直子ちゃん”って呼んでいいの？」「もう“直子”って言いてえよな〜」などと迫り、飯島も笑顔で「どうぞ…もう“直子”で」と了承するなどした。その後もさまざまな話で盛り上