毎年届く「ねんきん定期便（青いハガキ）」を見るたびに、「最近は払ってるけど、昔の未納があるかはわからない…」と不安に思ったことはありませんか？  実はこの青いハガキ、直近の納付状況だけが載っていて、全期間の記録を網羅しているわけではありません。でも安心してください。ある方法を使えば、20歳から現在までの年金の納付履歴を月単位で正確に確認できます。 本記事ではねんきんネットを使った確認方法と、