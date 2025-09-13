◆世界陸上第１日（１３日、国立競技場）今大会オープニング種目の男子３５キロ競歩で、優勝候補だった川野将虎（旭化成）は１８位に終わった。２２年オレゴン大会で銀、２３年ブダペスト大会で銅メダルを獲得していたが、日本勢初となる３大会連続表彰台とはならなかった。勝木隼人（自衛隊体育学校）が銅メダルを獲得した。１０キロを４２分２５秒で、勝木と川野が１、２位で通過。「やる気・元気・勝木」の愛称を持つ勝木