◆ブンデスリーガ▽第３節レバークーゼン３―１フランクフルト（１２日、バイ・アリーナ）日本代表ＭＦ堂安律（フランクフルト）は敵地で先発フル出場。６日のメキシコ戦で右ＷＢで先発出場した堂安は７日、日本サッカー協会からクラブ事情のため代表チームを離脱することが発表されていた。チームは１―３で敗れ、開幕３戦目で初黒星を喫した。試合は前半１０分、ＤＦグリマルドの直接ＦＫが決まり、ユルマン新監督を迎え