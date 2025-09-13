◆第７９回セントライト記念・Ｇ２（９月１５日、中山競馬場・芝２２００メートル、３着までに菊花賞・Ｇ１の優先出走権）９月１３日＝栗東トレセン前走の町田特別を快勝したヤマニンブークリエ（牡３歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キタサンブラック）は角馬場から坂路に向かい、キャンターで調整した。大型馬だが重苦しさは一切なく、気配は良好だ。松永幹調教師は「追い切ったあとも替わらずに来ています。春はハミをかんだり、抜