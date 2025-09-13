【カラー心理テスト】あなたが今、心の中で葛藤していること秋冬に向けて、ショートブーツを新調することにしたあなた。さて、何色のブーツを買いますか？ブラウンのブーツ変化と現状維持の狭間で葛藤今のあなたは、変わりたい気持ちと、安心感のある現状を維持したいという気持ちの狭間にいるようです。ブラウンは“ぬくもり”と“安定”を象徴する色。現在の人との関係性や居場所を大切にしながらも、実は少しだけ、違う世界にも