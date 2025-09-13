定年退職後の生活が思うようにいかず、経済的・心理的に孤立する高齢者は少なくありません。年金だけでは生活が成り立たず、家族との関係もすれ違いを生み、気づけば「帰る場所があっても戻れない」状況に追い込まれるケースも。本記事では、ある元教員の男性が“夜を交番で過ごした”出来事を通じて、見えにくい高齢者の孤独と制度の限界を考えます。78歳元教員、“たった数時間”の迷子騒動「すみません、帰る場所が分からなくて