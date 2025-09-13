◇カーリング・日本代表決定戦第3日女子タイブレークロコ・ソラーレ2―7フォルティウス（2025年9月13日北海道・稚内市みどりスポーツパーク）26年ミラノ・コルティナ冬季五輪に向けたカーリングの日本代表決定戦女子タイブレーク（8エンド制）が13日に行われ、1次リーグ（L）3位のロコ・ソラーレが同2位のフォルティウスに完敗。第6エンド終了2―7で無念のコンシードとなり3大会連続の五輪出場の道が消滅した。3大会連