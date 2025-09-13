『ホンマでっか！？TV』など多くのメディアに出演し、 “バズーカ岡田”の愛称で知られる日本体育大学教授・岡田隆。ボディビルダーでもある彼は「成長とは、睡眠を削ってでも体を限界まで追い込むことで得られるもの」という厳しい考えのもと、激しい運動と充分な栄養補給の重要性を説いてきた。しかし、このところ、その信念が変わってきたという。「筋トレは睡眠からはじまる」「寝ると体が絞れる」──これまでと