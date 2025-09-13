¼«Âð¤ÇÆ±µï¤¹¤ëÍÄ»ù¤ò½³¤ê¡¢³Û¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¿·¾±»Ô¤ÎÃË(39)¤¬13ÆüÌ¤ÌÀ¡¢½ý³²ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ½ý³²ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¿·¾±»Ô²¼¶âÂôÄ®¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË(39)¤Ç¤¹¡£ ¿·¾±·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï11Æü¸á¸å11»þ30Ê¬¤´¤í¡¢¼«Âð¤ÇÆ±µï¤¹¤ëÍÄ»ù¤ò±¦Â­¤Ç1²óÊ¢¤ò½³¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÍÄ»ù¤¬¶á¤¯¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤Ë³Û¤òÂÇ¤Á¡¢Á´¼£ÉÔ¾Ü¤Î±¦Á°³ÛÉôºÃÁÏ¤Î¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ÔÌò½ê¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤Æ·Ù»¡¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃË