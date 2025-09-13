久留米絣（かすり）をPRする久留米大の学生グループ「絣藍ドル・あいくる」が初のオリジナル曲「あいくるのキセキ」を制作し、ミュージックビデオ（MV）を公開した。久留米絣への思いを歌詞に込めた。15日に福岡県久留米市で開催するイベント「絣フェスタ」で披露する。MVでは絣の衣装に身を包んだメンバーが、キャンパスや筑後川河川敷で歌い踊る。歌詞に「紡いで」「繋いで」という言葉を盛り込み、絣を未来に継承していく思