＜ソニー 日本女子プロ選手権2日目◇12日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞ちょうど1年前。西澤歩未は大洗ゴルフ倶楽部でキャディとしてアルバイトをしていた。茨城・明秀日立高を卒業後、ツアープロになることを目指して、大洗で4年ほど研修生として練習をしていた。【写真】きょうの吉田鈴さんはミニスカでした大洗では2度最終プロテストが行われているが、1度目の22年は2次予選落ち。そして昨年、最終まで