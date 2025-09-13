＜マイナビカップ最終日（一日競技）◇11日◇瀬田ゴルフコース北コース（滋賀県）◇6351ヤード・パー72＞前週に行われた日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）プロテスト第2次予選（A地区）を突破し今大会に参戦した石川夢香と倉林夏が、キャロウェイ『CHROME TOUR』ボールの良さを語った。【写真】桑村美穂、ひときわでかい！9月2日から開催されたJLPGAプロテスト第2次予選・A地区の最終日は、台風15号の影響で大雨が降るなか予定通