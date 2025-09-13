＜ソニー 日本女子プロ選手権2日目◇12日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞佐藤心結がメジャー制覇に向けて単独首位で折り返した。「65」をマークしトータル10アンダー。初日からボギーなしの完ぺきな内容で、2位に3打のリードをつけた。【写真】きょうの吉田鈴さんはミニスカでした明秀日立高出身で、この大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）ではたくさん練習をしてきた。難しさはよく知っている。『65というスコアは