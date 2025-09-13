「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１３日、みどりスポーツパーク）女子タイブレークが行われ、１８年平昌五輪銅メダル、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレは２５年日本選手権覇者のフォルティウスに２−７で敗れ、敗退が決定。３大会連続の五輪出場の可能性が消滅した。６点差の第６エンド。藤沢と吉田知が会話を交わした。「もうラストショットだよ」（吉田知）、「うん、そうだよね」（藤