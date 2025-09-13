◇陸上世界選手権東京大会男女35キロ競歩（2025年9月13日国立競技場発着）男子の35キロ競歩で元世界記録保持者の川野将虎（26＝旭化成）が、27キロすぎにアクシデントに見舞われながら2時間37分15秒の18位でゴールした。スタートから先頭集団でレースを進め、10キロ過ぎには先頭を走る勝木隼人（34＝自衛隊）の後ろにつく形となった。27キロ地点でスパートしたウルタド（エクアドル）に引き離され、直後にふらつき、立