【ワシントン共同】トランプ米大統領は12日、南部テネシー州メンフィスに治安対策で州兵を派遣する意向を表明した。FOXニュースの番組で語った。メンフィスは州第2の都市で野党民主党が優勢。共和党のトランプ氏は都市部を地盤とする民主党の犯罪対策が手ぬるいと批判し、州兵派遣を相次いで打ち出している。テネシー州のリー知事は共和党で、トランプ氏に協力する姿勢を示している。一方、米メディアによると、メンフィスのヤ