２０２２年の長崎県知事選を巡り、同県の大石賢吾知事（４３）の後援会の収支報告書に虚偽の内容を記入したとして政治資金規正法違反（虚偽記入）の疑いなどで告発された大石氏らについて、長崎地検は１２日、いずれも不起訴（嫌疑不十分）とした。知事選を巡っては、選挙運動費用収支報告書に記載された収入の２０００万円とは別に、大石氏が後援会に２０００万円を貸し付けたと後援会の収支報告書に記載されていたことがわか