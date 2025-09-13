歌手G−DRAGONが、公式SNSで、ワールドツアーの4次日程の追加を発表した。所属事務所のギャラクシーコーポレーションは12日、台北とハノイの日程を追加したバージョンを発表した。韓国メディアが報じた。11月1〜日に台北でアンコールコンサートを開く。その後、同8日にベトナム・ハノイで公演する。韓国メディアのザ・ファクトは13日「前回の台北公演で、G−DRAGONは、韓国アーティストとしては異例に中国時報（China Times）の1面