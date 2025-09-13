¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç12Æü¡¢ÈïÇú3À¤¤Î½÷À­¤é¤¬¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¡¢¸½ÃÏ¤Î³ØÀ¸¤é¤ËÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¹Ö±é²ñ¤Ï¡¢À¤³¦150¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¤Î³ØÀ¸¤é¤¬À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ñ¥ê¹ñºÝÂç³ØÅÔ»Ô¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ºê¸©¤Ç¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Ê¿ÎÓÀéÆàËþ¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤Ï¡¢¸¶ÇúÅê²¼Ä¾¸å¤ÎÄ¹ºê¤Ç°å»Õ¤È¤·¤ÆÈïÇú¤·¤Ê¤¬¤é¤âÉé½ý¼Ô¤Î¼£ÎÅ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿ÁÄÉã¤ÎÂ­À×¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿ÎÓÀéÆàËþ¤µ¤ó¡§¸¶ÇúÅê²¼¸å¡¢³¹¤ÏÇÑÔÒ¤È²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÄÉã¼«¿È¤â¿©ÎÁ¤òÃµ¤¹¤Î¤Ë