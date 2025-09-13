女優飯島直子（57）が28日に放送されたBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」に出演。ほぼ初対面の大物俳優から「直子」と呼ばれた。今回飯島は、俳優寺島進（61）と東京・調布の隠れ家的な居酒屋でトークした。冒頭から寺島が「きれいなマニキュアしてんなあ。“もうレッドにしちゃおうかな”みたいな感じで？」などとハイテンションでほめると、飯島は「もう寺島さんに会うから“レッドにしちゃおうかな”みたいな感じですよ