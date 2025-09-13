フリーアナウンサーの徳光和夫さんが１３日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、巨人・田中将大投手が１２日、１軍に合流し、日米通算２００勝をかけて先発する１５日のＤｅＮＡ戦（横浜）で「アグレッシブ」に攻めることを誓ったことを報じる１３日付「スポーツ報知」一面記事を紹介した。ハマスタでの登板は自身１２年ぶりで、白星を手に