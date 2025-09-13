フリーアナウンサーの徳光和夫さんが１３日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、優勝マジック１としていた阪神が７日、「ＪＥＲＡセ・リーグ」の広島戦で勝利し２０２３年以来、２年ぶり１１度目（１リーグ時代４度を含む）のリーグ優勝を決めたことを伝えた。９０年の巨人の９月８日を上回る２リーグ制史上最速の日付けでのＶ決定。藤川球